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Galatasaray Fenerbahçe'yi 2-1 yendi, son düdükle saha karıştı

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Galatasaray Fenerbahçe'yi 2-1 yendi, son düdükle saha karıştı
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Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Bitiş düdüğüyle Abdülkerim Bardakcı ile Archie Brown arasında başlayan tartışma itişmeye dönüştü, iki takım oyuncularının karıştığı arbede güçlükle yatıştırıldı.

SÜPER Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbi maçın son düdüğünün ardından RAMS Park'ta saha içi karıştı. Abdülkerim Bardakcı ile Archie Brown arasında çıkan kavga sonrası iki takım oyuncuları arasında çıkan gerginlik güçlükle sakinleştirildi.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sarı-kırmızılı ekibin stoperi Abdülkerim Bardakcı ile sarı-lacivertlilerin sol beki Archie Brown arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek itişmeye dönüştü. Birbirlerini tutarak yere düşen Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'ı ayırmakta her iki takımın teknik heyeti ve güvenlik görevlileri güçlük çekti. Diğer futbolcuların da dahil olmasıyla saha içinde yaşanan arbede, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle güçlükle yatıştırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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