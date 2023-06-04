Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Galatasaray, Fenerbahçe'yi 1-0 Yendi

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 1-0 Yendi

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Galatasaray, derbi maçta sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip, 28'inci dakikada Zaniolo'nun attığı golle 1-0 önde kapattı.

STAT: Nef

HAKEMLER: Abdülkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Süleyman Özay

GALATASARAY: Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Zaniolo, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

FENERBAHÇE:  İrfan Can Eğribayat - Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Peres, Arao, Arda Güler, Zajc, Rossi, Batshuayi, Valencia

GOLLER: Dk. 28 Zaniolo ( Galatasaray ) -

SARI KARTLAR: Nelsson ( Galatasaray ) - İrfan Can Kahveci (Yedek Kulübesinde) ( Fenerbahçe )

Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Galatasaray, derbi maçta sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip, 28'inci dakikada Zaniolo'nun attığı golle 1-0 önde kapattı.

28'inci dakikada Galatasaray öne geçti. Muslera'nın uzun vuruşunda Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği topu Nelsson kafayla yeniden doldurdu. Barış Alper Yılmaz'ın kafayla arkaya aşırttığı topu göğsüyle önüne alan Zaniolo, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

39'uncu dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Barış Alper Yılmaz ortasını yaptı. Savunmadan sekip arka direğe açılan topu önünde bulan Zaniolo'nun şutunda top auta çıktı.

43'üncü dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla sol çaprazdan ceza sahası içine giren Kazımcan'ın şutunda top uzak direk dibinden auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title