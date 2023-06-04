Galatasaray, Fenerbahçe'yi 1-0 Yendi
Spor Haberleri
Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Galatasaray, derbi maçta sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip, 28'inci dakikada Zaniolo'nun attığı golle 1-0 önde kapattı.
STAT: Nef
HAKEMLER: Abdülkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Süleyman ÖzayGALATASARAY: Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Zaniolo, Kerem Aktürkoğlu, IcardiFENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat - Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Peres, Arao, Arda Güler, Zajc, Rossi, Batshuayi, ValenciaGOLLER: Dk. 28 Zaniolo ( Galatasaray ) - SARI KARTLAR: Nelsson ( Galatasaray ) - İrfan Can Kahveci (Yedek Kulübesinde) ( Fenerbahçe )
Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Galatasaray, derbi maçta sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip, 28'inci dakikada Zaniolo'nun attığı golle 1-0 önde kapattı.28'inci dakikada Galatasaray öne geçti. Muslera'nın uzun vuruşunda Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği topu Nelsson kafayla yeniden doldurdu. Barış Alper Yılmaz'ın kafayla arkaya aşırttığı topu göğsüyle önüne alan Zaniolo, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.39'uncu dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Barış Alper Yılmaz ortasını yaptı. Savunmadan sekip arka direğe açılan topu önünde bulan Zaniolo'nun şutunda top auta çıktı.43'üncü dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla sol çaprazdan ceza sahası içine giren Kazımcan'ın şutunda top uzak direk dibinden auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.- İstanbul
Sizce #Galatasaray - #Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? #GSvFB— Haberler.com (@Haberler) June 4, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor