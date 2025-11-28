Galatasaray, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürürken, Nijeryalı golcü Victor Osimhen de idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Victor Osimhen antrenmanın ilk bölümünde takımla, sonrasında fizyoterapist ve atletik performans uzmanı eşliğinde sahada özel bir program dahilinde çalıştı. Yunus Akgün salon ve sahada bireysel çalışmalarını sürdürürken, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Mario Lemina tedavilerinin ardından bireysel çalışmalarına başladı. Singo ve Jakobs ise günü tedaviyle geçirdi.

Galatasaray, yarın saat 11.15'te yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL