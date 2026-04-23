Galatasaray, Fenerbahçe maçı öncesi TFF ile ilişkileri askıya aldı

Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, bu maç için seçilen hakem nedeniyle Türk Futbol Federasyonu yönetimiyle tüm ilişkilerin askıya alındığını duyurdu.

Galatasaray 26 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesinde Türk Futbol Federasyonu (TFF) yönetimiyle tüm ilişkilerini askıya aldığını duyurdu.

Ligin şampiyonluk düğümünü çözmesi muhtemel derbiye Yasin Kol atandı.

1 Aralık 2025'te oynanan lig müsabakasını da Yasin Kol yönetmişti. Bu maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Kol'un isminin 23 Nisan'da açıklanmasından kısa süre sonra Galatasaray'ın resmi X hesabından, TFF ile ilişkileri askıya alma kararı duyuruldu.

BBC Türkçe'ye konuşan üst düzey bir Galatasaray yöneticisi, kararın bu atamayla ilişkili olduğunu doğruladı.

Federasyonu eleştiren yönetici, Kol'un ilk maçta hatalar yaptığını savundu.

Atama kararı Galatasaray ve Fenerbahçe arasında X platformu üzerinden bir atışmaya döndü.

Sarı Kırmızılı hesaptan yapılan "Atamayı birlikte mi yaptınız?" paylaşımına, Sarı Lacivertli kulübe ait hesaptan "Kişi kendinden bilir işi" yanıtı geldi.

Derbi öncesi Galatasaray rakibinin dört puan önünde bulunuyor.

Rams Park'ta oynanacak karşılaşma Kol'un bu yıl yönettiği dördüncü derbi olacak.

İlk maçta neler söylendi?

Ligin ilk yarısında, yine Kol'un yönettiği ilk karşılaşma sonrası Galatasaray çalıştırıcısı Okan Buruk, "Burada canımızı kurtardık" ifadelerini kullanmıştı.

Hakemi eleştiren Buruk, "Kazım'ın gözü kör oluyordu. İki tane oyuncumuzun ayağı kırılabilirdi. Buradan canımızı, ayaklarımızı, vücudumuzu kurtardığımız için şükrederek gideceğiz" demişti.

Fenerbahçe Basın Sözcüsü Ali Gürbüz ise o maç sonrası, "Çok önemli bir tespitimiz var, futbol dünyanın her yerinde ayakta oynanan bir oyundur" demişti.

"Ayakta kaldıkları ve mücadeleyi son dakikaya kadar sürdürdükleri için kendi oyuncularımızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

