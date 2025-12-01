Galatasaray, Fenerbahçe ile Berabere Kalarak Liderliğini Sürdürüyor

Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de puanını 33'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray derbide Fenerbahçe'ye konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 1-0 önde tamamladığı mücadeleden son dakikalarda yediği golle 1-1'lik skorla berabere ayrıldı.

Aslan bu sonuçla puanını 33'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Cimbom, şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe ile puanı farkını da korudu.

Galatasaray, ligde cuma günü Samsunspor'u konuk edecek. - İSTANBUL