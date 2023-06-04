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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR'ı Alper Ulusoy

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR'ı Alper Ulusoy

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftanın kapanış maçı olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) açıklandı. Derbide VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftanın kapanış maçı olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) açıklandı. Derbide VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasının kapanış maçında bugün Galatasaray ve Fenerbahçe karşılaşacak. Nef Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Arda Kardeşler olacak.

Derbi maçında VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy'a AVAR olarak Hakan Ceylan ve Ekrem Kan eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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