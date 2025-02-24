Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında isabetli şut yok

Bütün Türkiye'yi ekran başına başına kilitleyen Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı. Dev karşılaşmanın ilk 45 dakikasında kimsemin beklemediği bir istatistik ortaya çıktı.

6 ŞUTTA İSABET BULAMADILAR

Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da isabetli şut atamadı. Galatasaray 2, Fenerbahçe ise 4 kez şut çekerken bu 6 şuttan hiçbiri kaleyi bulmadı ve ilk 45 dakikalık bölümün en dikkat çeken istatistiği olarak göze çarptı.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜ İPTAL OLDU

Öte yandan sarı-lacivertlilerin karşılaşmanın 12. dakikasında bulduğu gol iptal edildi. Sol kanattan Kostic'in yaptığı ortaya Szymanski hareketlendi ve Muslera ile çarpıştı. Muslera'nın yerde olduğu esnada Oğuz Aydın önünde kalan topu boş ağlara gönderdi ancak hakem Slavko Vincic golü iptal etti. Pozisyonun ardından Szymanski'nin yaptığı hareketin faul olduğu ifade eden Vincic, VAR'dan pozisyon için onay aldı ve faul kararında kaldı.