Galatasaray, Fenerbahçe Derbisine Hazır

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi müsabakanın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Süper Lig'de haftaya 32 puanla lider giren sarı-kırmızılı ekip, Chobani Stadı'nda 1 puan gerisinde takipçisi sarı-lacivertlilere konuk oldu. Galatasaray, derbiye Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Arda Ünyay yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında iç sahada Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'a 1-0 kaybettikleri müsabakanın başlangıç kadrosunda 3 değişiklik yaptı.

Buruk, Union SG maçına ilk 11'de başlayan Rolan Sallai'den cezası, Ismail Jakobs'tan ise sakatlığı nedeniyle yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, Victor Osimhen'in yokluğunda santrforda görevlendirdiği Mauro Icardi'yi ise yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerlerine Mario Lemina, Kazımcan Karataş ve Victor Osimhen'e formayı teslim etti.

Sanchez sağ bek, Lemina stoper oynadı

Derbiye birçok eksik oyuncuyla çıkan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, sağ bekte Davinson Sanchez, stoperde ise Mario Lemina'yı görevlendirdi.

Sarı-kırmızılı ekipte sağ bekler Wilfried Singo sakatlığı, Roland Sallai ise cezası nedeniyle maçta forma giyemedi. Sakatlıktan çıkan Kaan Ayhan ise yedekler arasında forma bekledi.

Sağ bek rotasyonunda elinde alternatif kalmayan teknik direktör Buruk, stoper Sanchez'i sağ beke çekti. Tecrübeli teknik adam, orta saha oyuncusu Lemina'yı ise stoperde oynattı.

Sol bekleri Ismail Jakobs'un sakat, Eren Elmalı'nın da cezalı olduğu Galatasaray'da bu mevkide Kazımcan Karataş görev yaptı.

Osimhen, 2 maç sonra sahada

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisiyle sahalara döndü.

Nijerya Milli Takımı'nın 16 Kasım'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile yaptığı FIFA 2026 Dünya Kupası eleme maçında sakatlanan tecrübeli santrforun sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklanmıştı.

Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise mücadelelerinde forma giyemeyen Osimhen, derbinin ilk 11'de yer aldı.

Fıtık ameliyatı geçiren Yunus kadroda

Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, geçirdiği fıtık ameliyatının ardından ilk kez kadroya alındı.

Son milli maç arasında kasık fıtığı nedeniyle bıçak altına yatan Yunus, Süper Lig'deki Kocaelispor ve Gençlerbirliği, Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax ve Union Saint-Gilloise karşılaşmalarında forma giyemedi.

Normalde 4-6 hafta arasında geri dönüşü planlanan Yunus, 8 Kasım'daki ameliyatın 23 gün sonrasında kadroya girdi.

Kaan ve Berkan derbiye yetişti

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ile Berkan Kutlu, derbinin kadrosunda yer buldu.

Sakatlıkları nedeniyle sarı-kırmızılı ekibin son 2 resmi maçında forma giyemeyen iki futbolcu, teknik direktör Okan Buruk tarafından derbinin kadrosuna yazıldı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kadıköy'de takımlarını yalnız bırakmadı

Galatasaray'ı Chobani Stadı'nda yaklaşık 2 bin 500 taraftarı destekledi.

Yaklaşık 50 bin seyirci kapasiteli statta, konuk takım taraftarları için 2 bin 500'e yakın yer ayrıldı. RAMS Park'ta buluşarak otobüslerle Kadıköy'e gelen taraftarlar, müsabaka öncesi ve sırasında takımlarına tezahüratlarla destek verdi.