Galatasaray, Fenerbahçe Derbisine Hazır
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını Florya'daki antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda takım, dinamik ısınma ve pas çalışmaları yaptı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Mauro Icardi, antrenmanın tamamında takımla çalışırken, tedavisi devam eden Hakim Ziyech saha çalışmalarına başladı.
Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın saat 20.00'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. - İSTANBUL