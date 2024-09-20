Üye Girişi
Haberler

Galatasaray, Fenerbahçe Derbisine Hazır

Galatasaray, Fenerbahçe Derbisine Hazır
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını Florya'daki antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda takım, dinamik ısınma ve pas çalışmaları yaptı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Mauro Icardi, antrenmanın tamamında takımla çalışırken, tedavisi devam eden Hakim Ziyech saha çalışmalarına başladı.

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın saat 20.00'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk Fenerbahçe Antrenman Futbol Yaşam Spor

Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık tahliye edildi

Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık tahliye edildi

 Narin'in köyü ile ilgili korkunç gerçek! 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi

15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi

 Özgür Özel, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara

Özel'den 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyen kişiye tepki: Alın götürün kenara
Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı

Hizbullah misilleme yaptı, İsrail anında karşı atağa geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stoke Hull City maçı CANLI izle! (FULL HD) Stoke Hull City maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçında koreografi var mı, koreografi görseli ne olacak, ne yazacak? Al Ettifaq Al Nassr maçı CANLI izle! (HD) Al Ettifaq Al Nassr maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bahar Candan tahliye mi oldu? Bahar Candan hapisten çıktı mı? Fenerbahçe Galatasaray maçı derbi spikeri kim, GS FB maçı kim anlatıyor, kim yorumluyor? Erzurumspor Esenler Erokspor maçı CANLI izle! (FULL HD) Erzurumspor Esenler Erokspor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Galatasaray derbi tek maç satın alma izleme var mı (beiNSports)? Kostic neden yok? Kostic Fenerbahçe Galatasaray derbide oynayacak mı? Ali Koç FB GS maçı derbiyi statta izleyecek mi, Ali Koç Kadıköy'de statta olacak mı? Dursun Özbek FB GS maçını statta izleyecek mi, Dursun Özbek Kadıköy'de statta olacak mı? Hatayspor Bodrumspor maçı CANLI izle! (FULL HD) Hatayspor Bodrumspor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });