Galatasaray, Fenerbahçe Derbisi İçin Ülker Stadyumu'na Geldi
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi için hazırlıklarını tamamlayarak Ülker Stadyumu'na hareket etti. Dün yapılan antrenmanın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanan sarı-kırmızılı ekip, güvenlik önlemleri altında stadyuma ulaştı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi için Ülker Stadyumu'na geldi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray saat 20.00'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılılar derbinin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanan sarı-kırmızılı kafile, buradan Kadıköy'e hareket etti ve yoğun güvenlik önlemleriyle mücadelenin oynanacağı Ülker Stadyumu'na geldi. - İSTANBUL