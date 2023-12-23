Galatasaray, Fenerbahçe derbisi için hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi. İki grup halinde 8'e 2 pasla süren idmanın, taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı. Galatasaray, bu antrenmanla derbinin hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın saat 19.00'da Fenerbahçe'ye konuk olacak. - İSTANBUL