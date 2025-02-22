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Galatasaray, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbiye Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile pazartesi günü evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla derbi hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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