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Galatasaray, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklara Başladı

Galatasaray, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklara Başladı
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçı için antrenmanlarına başladı. Teknik Direktör Okan Buruk'un yönetimindeki idman, dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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