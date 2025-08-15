Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü Yenerek Galibiyet Serisini 13 Maça Çıkardı

Galatasaray, Fatih Karagümrük galibiyetiyle resmi maçlardaki galibiyet serisini 13 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, resmi maçlardaki galibiyet serisini de 13 maça çıkardı. Cimbom, son puan kaybını 29 Mart'ta oynanan Beşiktaş derbisinde almıştı. Aslan, o günden bu yana Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere üst üste 13 maçta galip geldi. - İSTANBUL