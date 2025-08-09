Galatasaray, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Başladı
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 15 Ağustos'ta Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmanlara başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman dinamik ısınma, koşu çalışması ve topa sahip olma antrenmanı ile devam etti.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 15 Ağustos Cuma günü Fatih Karagümrük'le sahasında karşılaşacak Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışmasının ardından topa sahip olma antrenmanıyla devam etti. Futbolcular günü çift kale maçla tamamladı.
Galatasaray yarını izinli geçirip Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını 11 Ağustos Pazartesi saat 19.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor