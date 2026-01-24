Haberler

Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşmasında sezonun en erken golü atıldı
Güncelleme:
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında Gabriel Sara'nın 31. saniyede attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol, sezonun en erken golü olarak kayıtlara geçti.

  • Galatasaray-Fatih Karagümrük maçında Gabriel Sara, maçın 31. saniyesinde gol attı.
  • Gabriel Sara'nın attığı gol, Süper Lig'in 2023-2024 sezonunun en erken golü oldu.
  • Gabriel Sara, bu golle Süper Lig'deki sezon içindeki gol sayısını üçe yükseltti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.

GABRIEL SARA'DAN 31 SANİYEDE GOL

Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray, golü çok erken buldu. Fatih Karagümrük, savunmadan çıkmaya çalıştığı anlarda Balkovec'in uzun topunu rakip sahanın ortalarında Roland Sallai karşıladı. Devamında İlkay'ın topuğuyla dokunuşunda Balkovec'in ıska geçtiği top sonrası topu önünde bulan Gabriel Sara, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sağ ayağıyla yerden vurdu. Top kaleci Grbic'in koltuğunun altından ağlarla buluşturdu.

SEZONUN EN ERKEN GOLÜ

Sara, attığı bu golle ligdeki üçüncü golünü attı. Brezilyalı futbolcu ayrıca, ligin bu sezon en erken golünü kaydetti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
