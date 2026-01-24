Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşmasında sezonun en erken golü atıldı
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında Gabriel Sara'nın 31. saniyede attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol, sezonun en erken golü olarak kayıtlara geçti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.
GABRIEL SARA'DAN 31 SANİYEDE GOL
Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray, golü çok erken buldu. Fatih Karagümrük, savunmadan çıkmaya çalıştığı anlarda Balkovec'in uzun topunu rakip sahanın ortalarında Roland Sallai karşıladı. Devamında İlkay'ın topuğuyla dokunuşunda Balkovec'in ıska geçtiği top sonrası topu önünde bulan Gabriel Sara, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sağ ayağıyla yerden vurdu. Top kaleci Grbic'in koltuğunun altından ağlarla buluşturdu.
SEZONUN EN ERKEN GOLÜ
Sara, attığı bu golle ligdeki üçüncü golünü attı. Brezilyalı futbolcu ayrıca, ligin bu sezon en erken golünü kaydetti.