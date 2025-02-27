Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Tümosan Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, fair-play puanı ile birlikte grubu 2. sırada bitirerek çeyrek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3'üncü hafta maçında Galatasaray, sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırladı.
KARŞILAŞMADAN GOL SESİ ÇIKMADI, KONYASPOR LİDER ÇIKTI
Zorlu mücadelede iki taraf da eşitliği bozamadı ve maç başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Bu skorun ardından Konyaspor gruptan 7 puanla lider çıktı.
GALATASARAY FAİR-PLAY PUANI İLE ÇEYREK FİNALDE
5 puana ulaşan Galatasaray ise Başakşehir ile puanları ve atılan golleri aynı olduğu için fair-play puanı ile birlikte 2. sırada yer alarak çeyrek finale yükseldi. Grupta oynadığı 3 karşılaşmada Galatasaray 8 sarı kart görürken, Başakşehir'e ise 9 sarı ve 1 kırmızı kart çıkmıştı.