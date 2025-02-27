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Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde

Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde
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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Tümosan Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, fair-play puanı ile birlikte grubu 2. sırada bitirerek çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3'üncü hafta maçında Galatasaray, sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırladı.

Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde

KARŞILAŞMADAN GOL SESİ ÇIKMADI, KONYASPOR LİDER ÇIKTI

Zorlu mücadelede iki taraf da eşitliği bozamadı ve maç başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Bu skorun ardından Konyaspor gruptan 7 puanla lider çıktı.

Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde

GALATASARAY FAİR-PLAY PUANI İLE ÇEYREK FİNALDE

5 puana ulaşan Galatasaray ise Başakşehir ile puanları ve atılan golleri aynı olduğu için fair-play puanı ile birlikte 2. sırada yer alarak çeyrek finale yükseldi. Grupta oynadığı 3 karşılaşmada Galatasaray 8 sarı kart görürken, Başakşehir'e ise 9 sarı ve 1 kırmızı kart çıkmıştı.

Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde

Haberler.com / Umut Halavart - Spor
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıAli Ant:

Yine ağlayan fb gördüm yahu kazanmışsınız işte kendi işinize bakın :):)

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Haber Yorumlarıİsmail oruç :

Okan buruk bu futbolla nasıl lidersin?

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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

melike taştan zorla fair play ile buna yorumun varmı göremedim...bu kadarsınız

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Orhan karakısla GS yedek kadrosuyla çıktı senin fenevin as kadroyla çıktı. Sizin gibi korkak değiliz ki kazanmayı garantilemek için as kadroyla çıkalım, o kadar güçlüyüz ki yedek kadromuzu sahaya sürüyoruz ;) ;)

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Haber YorumlarıMGk:

Fenerbahçeliler bizim maçları izleyip bizi takip etmekten kendi takımlarını unuttular :)

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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

melike taştan hepsi oynadi osimhen baris hepsi oynadi avrupada rezil oldunuz..birde bugün daha ne olsun oynayanlar sizin oyuncular değilmi sokaktanmi topladıniz becekriksiziz desene şuna hakemlerle geldiniz buraya kadar ..hakemler kartları vermedi verse fair play bile yoktu yazık size

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Evinde 3 attığım takımın taraftarı Orhan karakısla bıkmadın mı boş boş takımını savunmaya? Bak yabancı hakem istediniz TFF niz hemen getirdi. Yine yenemedin. Talisca ve Skriniar gibi dev maliyetli dünya yıldızlarını aldın yine yenemedin. Bu sıfatla hala savunuyor musun gereksiz yere ha, evinde 3 attığım takımın taraftarı söyle? ;) ;)

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Orhan Efendi Galatasaray maçında yabancı hakemle oynayan Fenerbahçe galibiyete ihtiyacı olduğu halde bir tane pozisyonu yok. Beraberlik kimin işine yaradı. Riske girmeyen ve başarıya odaklı bir Galatasaray var. Fenerbahçe'de ne var? Galatasaray odaklı bir Fenerbahçe var. İşte fark burada.

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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

bu cin con lar boş yapıyor melike ...hasan ..avrupada nasil rezil oldunuz fener nerde türkiyeyi tek temsil eden takım madem bu kadar iyisiniz aloo göremiyorum sizi ..nerdesiniz gelen geçen vurdu geçti averaj takimi olurken yüzünüz kızarmadı bunun adi yüzsüzlük ..pes doğrusu ..seyredin avrupa maçlarımızı ...herkes yerini bilsin..bu kadar

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