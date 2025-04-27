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Galatasaray, Eyüpspor'u 5-1 Mağlup Etti

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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Eyüpspor'u deplasmanda 5-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Morata'nın iki golüyle öne çıkan Galatasaray, etkileyici bir performans sergiledi.

- Trendyol Süper Lig : Eyüpspor : 1 - Galatasaray : 5 (Maç sonucu)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 5-1'lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın savunmanın arkasına attığı uzun pasta Caner Erkin'in müdahale edemediğini top Yunus Akgün'de kaldı. Sağ taraftan ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

56. dakikada sağ taraftan Sara'nın kullandığı kornerde Osimhen'in kafa vuruşu sonrası Thiam'dan seken top kale alanına yöneldi. Bu bölgede Melih Kabasakal'ın kafayla uzaklaştırmak istediği topu arka direkte kontrol eden Torreira'nın yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

71. dakikada Morata'nın pasında penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Osimhen, rakibini geçip yaptığı vuruşta savunmadan seken topu tekrar tamamlayarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3

79. dakikada Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası önünde Claro'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak sağ köşeden ağlarla buluştu. 1-3

87. dakikada sol taraftan Lemina'nın yaptığı ortada ceza sahası içi sağ çaprazda göğsüyle topu kontrol eden Morata, uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-4

89. dakikada sağ taraftan Kaan Ayhan'ın yaptığı ortada altıpas üzerinde iyi yükselen Morata'nın kafa vuruşunda kaleci Berke Özer'in müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-5

Hakemler: Çağdaş Altay, Süleyman Özay, Hüseyin Aylak

Eyüpspor: Berke Özer, Ruben Vezo (Hüseyin Maldar dk. 81), Robin Yalçın, Lucas Claro, Umut Meraş (Caner Erkin dk. 30), Yalçın Kayan, Melih Kabasakal (Tayfur Bingöl dk. 62), Emre Akbaba (Halil Akbunar dk. 62), Emre Mor (Umut Bozok dk. 62), Prince Ampem, Mame Thiam

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Birkan Tetik, Dorukhan Toköz, Recep Niyaz, Hamza Akman

Teknik Direktör: Arda Turan

Galatasaray: Fernando Muslera, Frankowski (Kaan Ayhan dk. 46), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira (Kerem Demirbay dk. 83), Mario Lemina, Yunus Akgün (Dries Mertens dk. 76), Gabriel Sara (Alvaro Morata dk. 67), Roland Sallai, Victor Osimhen (Ahmed Kutucu dk. 76)

Yedekler: Günay Güvenç, Ismail Jabobs, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Claro (dk. 79) (Eyüpspor), Sallai (dk. 29), Torreira (dk. 56), Osimhen (dk. 71), Morata (dk. 87 ve 89) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Emre Mor, Ampem (Eyüpspor), Frankowski, Sallai (Galatasaray)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES GÜMÜŞ - Spor
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