Galatasaray, Eyüpspor Maçında Üç Değişiklikle Saha Çıkıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Konyaspor maçının 11'ine göre Eyüpspor karşılamasında 3 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynadıkları Konyaspor maçının 11'ine göre Eyüp karşısında 2 değişiklik yaptı. Buruk; Günay Güvenç, Ismail Jakobs ve Dries Mertens'in yerine Fernando Muslera, Eren Elmalı ve Gabriel Sara'ya görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz sarı kart cezası, Carlos Cuesta ile Elias Jelert ise teknik heyet kararıyla 21 kişilik kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın 11'i

Galatasaray, Eyüpspor karşısına; Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Roland Sallai ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Alvaro Morata ve Metehan Baltacı bekledi.

Deplasmanda tam destek

Galatasaraylı taraftarlar, Eyüpspor deplasmanında da takımını yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan deplasman tribününü dolduran 2 bin 100 sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlar futbolcuları maça hazırladı.

Arda Turan tribüne çağrıldı

Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar, eski futbolcuları olan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı tribüne çağırdı. Turan da, sarı-kırmızılı taraftarları kırmayarak, deplasman tribünün olduğu tarafa gitti ve alkışla karşılık verdi. - İSTANBUL