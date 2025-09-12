Galatasaray, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenman, dinamik ısınmanın ardından taktik çalışmayla sona erdi.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Eyüpspor'a konuk olacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor