Haberler

Galatasaray, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenman, dinamik ısınmanın ardından taktik çalışmayla sona erdi.

GALATASARAY, Süper Lig'in 5'inci haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Eyüpspor'a konuk olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter: Vatandaş kayda alınca gerginlik çıktı

Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter! Vatandaş kayda alınca...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversite yurdunun mutfağında vahşet: Ayıyı parçalarına ayırdılar

Üniversite yurdunun mutfağında vahşet! Ayıyı parçalarına ayırdılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.