Galatasaray, Eyüpspor Maçına Hazır
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın saat 17.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Eyüpspor'a konuk olacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor