Haberler

Galatasaray, ikas Eyüpspor maçına hazır

Galatasaray, ikas Eyüpspor maçına hazır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında İkas Eyüpspor ile oynayacağı maç için antrenman yaptı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınma ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı. Maç yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY, Süper Lig'in 22'nci haftasında İkas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta İkas Eyüpspor'u konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti

Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Gelin'in erkek kardeşi, damadın ailesine 24 ayar altın külçe dağıttı

Gelinin erkek kardeşinden damadın ailesine inanılmaz hediye
Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
TFF, 510 kişiyi PFDK'ye sevk etti! Aralarında Galatasaraylı ve Fenerbahçeli bir isim de var

510 kişi PFDK'de! Aralarında G.Saray ve Fener'den de isimler var