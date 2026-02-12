Galatasaray, ikas Eyüpspor maçına hazır
Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında İkas Eyüpspor ile oynayacağı maç için antrenman yaptı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınma ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı. Maç yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.
GALATASARAY, Süper Lig'in 22'nci haftasında İkas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta İkas Eyüpspor'u konuk edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor