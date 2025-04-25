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Galatasaray, Eyüpspor Maçı İçin Antrenman Yapıyor

Galatasaray, Eyüpspor Maçı İçin Antrenman Yapıyor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Eyüpspor maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla sürdürülüyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman savunma ve hücum çalışmasının ardından orta-şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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