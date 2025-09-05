Galatasaray, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

GALATASARAY, Süper Lig'in 5'inci haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman laktat testiyle başladı. Dinamik ısınma ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.