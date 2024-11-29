Galatasaray Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla sürdü.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL