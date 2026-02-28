Haberler

Galatasaray, ligde evindeki yenilmezliğini sürdürdü

Güncelleme:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de evinde oynadığı son 31 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik elde ederek yenilmezlik serisini sürdürdü. Son olarak Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden Sarı-kırmızılılar, ligde iç sahada oynadıkları 13 maçta 10 galibiyet almayı başardı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde sahasındaki maçlarda yenilmezliğini sürdürdü. RAMS Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Aslan, bu mücadelenin ardından çıktığı 31 maçta kaybetmedi. Cimbom bu süreçte 25 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Galatasaray ayrıca bu sezon ligde iç sahada çıktığı 13 müsabakanın 10'unu kazanırken, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. - İSTANBUL

