Galatasaray, eski başkanlarından Ali Uras'ı andı
Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Ali Uras'ı vefatının 14. yılında anma mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan anma mesajında, "Yaptığı hizmetlerle Galatasaray tarihinde iz bırakan eski başkanımız Ali Uras'ı aramızdan ayrılışının 14. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Emrah Oktay