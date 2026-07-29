Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Özgür Benzer'i transfer etti
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, pasör Özgür Benzer'i kadrosuna kattı.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, pasör Özgür Benzer'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2026-2027 yılı CEV Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan takımımızda yerini alan pasörümüz, üç yıl sarı kırmızılı formamızı terletecek. Kulüp kariyerine İBB Spor Kulübü'nde başlayan ve 4 sezon formasını giyen oyuncumuz pasör, önümüzdeki üç sene Galatasaray'da şampiyonluk hedefi için mücadele verecek. Özgür Benzer'e sarı-kırmızılı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.
Kaynak: AA