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Galatasaray, milli smaçör Cafer Kirkit'i transfer etti

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SMS Grup Efeler Ligi takımlarından Galatasaray, milli voleybolcu Cafer Kirkit'i kadrosuna kattı.

SMS Grup Efeler Ligi takımlarından Galatasaray, milli voleybolcu Cafer Kirkit'i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda da forma giyen 25 yaşındaki smaçörle 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Cafer, son 2 sezondur kadrosunda yer aldığı Altekma'nın yanı sıra Ziraat Bankkart, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Alanya Belediyespor'da da oynadı.

Cafer'in kulüp kariyerinde bir Efeler Ligi şampiyonluğu bulunuyor.

Kaynak: AA
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