Galatasaray, milli smaçör Cafer Kirkit'i transfer etti
SMS Grup Efeler Ligi takımlarından Galatasaray, milli voleybolcu Cafer Kirkit'i kadrosuna kattı.
SMS Grup Efeler Ligi takımlarından Galatasaray, milli voleybolcu Cafer Kirkit'i kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda da forma giyen 25 yaşındaki smaçörle 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Cafer, son 2 sezondur kadrosunda yer aldığı Altekma'nın yanı sıra Ziraat Bankkart, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Alanya Belediyespor'da da oynadı.
Cafer'in kulüp kariyerinde bir Efeler Ligi şampiyonluğu bulunuyor.
Kaynak: AA