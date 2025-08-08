Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'ndan Yeni Transferler

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, genç yetenekler Tibet Görener, Zekeriya Yiğit Tekin, Efe Şekeroğlu ve Cihat Dalgalı ile sözleşme imzaladı. Kulüp, bu isimlerin Türk basketboluna katkı sağlayacağına inanıyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 2025-26 sezonu kadro yapılanması kapsamında, Türk basketbolunun gelecek vadeden isimlerinden Tibet Görener, Zekeriya Yiğit Tekin, Efe Şekeroğlu ve Cihat Dalgalı'yı renklerine bağladı. Farklı kulüplerde edindikleri tecrübelerle dikkat çeken yeni transferlerimizin camiamıza hayırlı olmasını diler, kendilerine sarı kırmızılı forma altında başarılarla dolu bir sezon temenni ederiz." denildi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
