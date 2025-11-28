Galatasaray, Erkek Basketbol Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya ile Yollarını Ayırdı

Galatasaray Kulübü, erkek basketbol şubesi genel menajeri Ömer Yalçınkaya ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Erkek Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.