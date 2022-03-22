Galatasaray elektrik faturasından kurtuldu! 1 milyar liralık proje Guinnes Rekorlar Kitabı'nda

Geçtiğimiz sene hayatını kaybeden Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz döneminde startı verilen güneş paneli projesi hayata geçti. Galatasaray ile Enerjisa Enerji arasında bugün sponsorluk anlaşması imzalandı. Törende Guinnes Rekor Takdimi de yapıldı. Burak Elmas önemli açıklamalarda bulundu.

"İLK GERÇEKLEŞİYOR"

Burak Elmas, "İlklerin kulübü Galatasaray yine bir ilki gerçekleştiriyor. Bu önemli projenin bitişi bizim dönemimize denk geldi. Emeği geçenlere teşekkürler. Bu işbirliği 25 yıl sonunda çok ciddi anlamda gelir üretecek. Bu proje devreye girdikten sonra bile ciddi bir gider kalemi olan enerji maliyeti konusunda katkı sağladı" ifadelerini kullandı.

"MEMLEKETİN FAYDASINA"

Enerjisa CEO'su Murat Pınar ise "Galatasaray ile yaptığımız proje Galatasaray'a, memlekete ve gelecek nesillerin faydasınadır. 25 yılda 1 milyar liradan daha fazla tasarruf sağlayacak bir proje bu" açıklamasını yaptı.

KİTABA GİRDİ

Guinness Rekorları Hakemi Şeyda Subaşı törene katıldı. Subaşı, "10404 güneş paneli ile 4.2 megawatt'lık elektrik üreterek NEF Stadyumu, dünyanın güneş enerjisiyle en fazla elektrik üreten stadyumu olarak rekorlar kitabına girmiştir" dedi.