Galatasaray Ekmas, Yakup Sekizkök'ü başantrenör olarak göreve getirdi

Galatasaray Ekmas, Zvezdan Mitrovic ile yolların ayrılmasının ardından başantrenörlük görevine Yakup Sekizkök'ün getirildiğini açıkladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Ekmas'ta Yakup Sekizkök dönemi başladı. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Darüşşafaka Lassa'yı çalıştıran tecrübeli başantrenör ile 2024/2025 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Erkek Basketbol Takımımız Galatasaray Ekmas, bu sezon başından itibaren Darüşşafaka Lassa Başantrenörü olarak görev yapan Yakup Sekizkök ile 2024/25 sezonu sonuna kadar anlaştı.Başantrenörümüz Yakup Sekizkök'e Galatasaray'a hoş geldin diyor, başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Sekizkök'ün sarı-kırmızılı kulüpte yardımcılıklarını Gökhan Turan ve Aybars Aksu üstlenecek.