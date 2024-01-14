Galatasaray Ekmas - Merkezefendi Bld. Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray Ekmas - Merkezefendi Bld. Basket maçı ne zaman?

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GALATASARAY EKMAS - MERKEZEFENDİ BLD. BASKET MAÇI NE ZAMAN?

14 Ocak 2024 tarihinde Galatasaray Ekmas ile Merkezefendi Bld. arasındaki Basketbol Süper Ligi maçı, Bein Sports 5 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Bein Sports 5, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Maç, 14 Ocak Pazar günü saat 15:30'da İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.