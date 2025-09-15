Haberler

Galatasaray, Eintracht Frankfurt Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Eintracht Frankfurt Maçına Hazırlanıyor
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt maçı hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ve topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi.

GALATASARAY, Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
