Galatasaray Dünya'ya açılıyor, yeni transferler paraya çevrilecek

Yaz transfer sezonunda son dakika hamleleri ile dünyaca ünlü Mertens, Icardi, Torreira gibi isimleri kadrosuna dahil eden Galatasaray, yaptığı yıldız transferleri paraya çevirmek istiyor. Yıldız isimlerin formalarını dünyada bir çok ülkede satışa çıkarmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekip, yıldız transfer formalarının satışından iyi bir gelir etmeyi planlıyor.

Mertens, Icardi, Torreira gibi isimleri bu sezon kadrosuna dahil eden Galatasaray, yıldız futbolcularının formalarınıNew York, Milano, Berlin, Londra ve Uzak Doğu'da satışa çıkarmayı planlıyor. Farklı ülkelerde satışa süreceği formalardan büyük beklentisi olan sarı-kırmızılı ekip böylelikle dünyaya açılmış olacak.

"GALATASARAY'IN 1 KURUŞU BİLE DÜŞÜNÜLDÜ"

Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde kulüp televizyonu ve kulübün kurul toplantısında mali durum ile ilgili detaylı açıklamalarda bulunmuştu. Mali yüklerle devam ederlerse başarılı olamayacaklarını söyleyen Özbek, transferlerde 1 kuruşun dahi hesaplandığını şu sözlerle dile getirmişti, "Transferler ve maliyetlerinin, nasıl bir yük getirdiği konusunda üyelerimizin endişeleri var. Haklı olabilirler. Bu toplantının amacı endişe edecek herhangi bir şeyin olmadığını söylemektir. Galatasaray'ın 1 kuruşu bile düşünülerek transfer harcamaları yapıldı."

BAŞKA GİRİŞİMLERDE OLACAK

Sarı-kırmızılı ekibin, mali açıdan yükselişe geçmesi ve kulübün kasasına para kazandırabilmesi adına yurt dışında forma satışına başlaması sadece ilk adım gibi görünüyor. Takımın mali sorunlarının minimum seviyeye indirilebilmesi adına başka girişimlerde de bulunulacağı düşünülüyor.