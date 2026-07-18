Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda Doğukan Ulu'nun sözleşmesi uzatıldı
Galatasaray Erkek Voleybol takımı, orta oyuncu Doğukan Ulu ile bir yıllık sözleşme uzattığını duyurdu.
Galatasaray Erkek Volybol takımı, orta oyuncu Doğukan Ulu'nun sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Galatasaray Erkek Voleybol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Türk orta oyuncu Doğukan Ulu ile bir yıllık sözleşme imzaladı. 2026-2027 yılı CEV Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan takımımızda yerini alan orta oyuncumuz; bir yıl daha sarı kırmızılı formamızı terletecek. Kulüp kariyerine Galatasaray'da başlayan ve 12 sezon takımımızın formasını giyen oyuncumuz bir sene daha Galatasaray'da şampiyonluk hedefi için mücadele verecek."