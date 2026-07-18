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Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda Doğukan Ulu'nun sözleşmesi uzatıldı

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Galatasaray Erkek Voleybol takımı, orta oyuncu Doğukan Ulu ile bir yıllık sözleşme uzattığını duyurdu.

Galatasaray Erkek Volybol takımı, orta oyuncu Doğukan Ulu'nun sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Erkek Voleybol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Türk orta oyuncu Doğukan Ulu ile bir yıllık sözleşme imzaladı. 2026-2027 yılı CEV Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan takımımızda yerini alan orta oyuncumuz; bir yıl daha sarı kırmızılı formamızı terletecek. Kulüp kariyerine Galatasaray'da başlayan ve 12 sezon takımımızın formasını giyen oyuncumuz bir sene daha Galatasaray'da şampiyonluk hedefi için mücadele verecek."

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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