4.5 saatlik Ukrayna zirvesinden barış umudu çıktı: ABD ve Rusya anlaştı

Dünyanın nefesini tuttuğu görüşmeden ilk sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Zelenski görüşmesi başladı

Oyun dışı kalan lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koştu
Celal Talabani'nin kabrini ziyaret eden DEM Parti İmralı heyetinden hatıra defterine Türkçe mesaj

Kabir ziyaretine hatıra defterine yazılan Türkçe mesaj damga vurdu
Özel, ismini vermeden İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti

İsmini vermeden İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı'nda Fenerbahçe'ye olay sözler

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı'nda Fenerbahçe'ye olay sözler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Şubat ayı Olağan Divan Kurulu toplantısında ezeli rakipleri Fenerbahçe için "Karşımızda asalet ve zarafetten çok uzak kişiler veya topluluklar var. Derbi maç öncesi ve önemli Avrupa maçı öncesinde bu konuda daha fazla köpürtmeye gerek olmadığını düşünüyorum" dedi.

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Şubat ayı Olağan Divan Kurulu toplantısında Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk edecekleri ezeli rakipleri Fenerbahçe hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Derkan, dev derbiyle ilgili yabancı hakem tartışmalarına da değindi

"FENERBAHÇE ASALET VE ZARAFETTEN UZAK"

Türk futbolundaki rekabet ortamı, adil yönetim anlayışı ve derbi öncesi yaşanan tartışmalara dair konuşan Derkan, "Karşımızda asalet ve zarafetten çok uzak kişiler veya topluluklar var. Derbi maç öncesi ve önemli Avrupa maçı öncesinde bu konuda daha fazla köpürtmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Yalnız, burada çok enteresan bir konu var. Türk futbolunun rekabeti açısından kulüpler önemlidir. Ancak, adilane ve eşit, güzel oyunu bozmayacak şekilde yapılan uygulamaların da futbol otoritesi tarafından buna uygun olması lazım" dedi.

"BÜTÜN MAÇLARA YABANCI HAKEM GETİRİLMELİ"

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, yabancı hakem tartışmalarına da değinerek, bu uygulamanın adil olması için tüm maçları kapsaması gerektiğini söyle ve şu ifadeleri kullandı;

"Yabancı hakem mevzusu dönüyor, 19 takım var, her hafta 9 maç oynanıyor. Sadece şampiyonluğa oynayan takımlar değil altta küme düşme hattında da ciddi rekabet var. Futbol oyununun adilane, eşitlik çerçevesinde olması için getireceksiniz ya bütün maçlara yabancı hakem getirecekseniz. Altta canhıraş mücadele edenlerin kabahati ne. Türkiye'de bunu dile getiren bizden başka yok. Türkiye'de sadece şampiyonluk mücadelesi değil, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve aynı zamanda küme düşme, ligden elimine olmayı da içeren bir mücadele sürüyor. Futbol ligi topyekün bir bütündür. Bir haftada 9 maç vardır. Avrupa'da da lokal ligler devam ediyor. Bana mantıksız geliyor. Kalburun üstündeki hakemleri, ligleri devam ederken, kim onları başka lige görevli olarak gönderecek. Bu konu aceleye gelmiştir. Yapılacaksa sezon sonu, önümüzdeki sezon yapılacak şekilde planlanmalıdır oyunun adaleti anlamında."

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Futbolcular sahada kayboldu
img

Ece Seçkin'den kar tatilinde yorganla cesur pozlar
img

Peker'den MHP ve "Türkiye'ye dönecek mi?" sorusuna yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti

TikTok fenomeni feci kazada can verdi
SGK: 2008 öncesi sigorta girişi olan çalışanlara 14 bin 469 lira maaş bağlanacak

14 bin 469 lira maaş bağlanacak
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler

Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler
Dursun Özbek TFF'nin tarihi teklifini reddetti

TFF'nin tarihi teklifini reddetti
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal sözler! Aileler harekete geçti

Skandal sözler için harekete geçildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.