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Galatasaray - Dinamo Kiev Maçının Hakem Atamaları Açıklandı

Galatasaray - Dinamo Kiev Maçının Hakem Atamaları Açıklandı
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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Maç Estonya'dan Kristo Tohver tarafından yönetilecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray ile Dinamo Kiev arasında oynanacak müsabakada Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver düdük çalacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray salı günü evinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile mücadele edecek. Karşılaşmayı Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sander Saga yapacak. Maçın 4. hakemi ise Kevin Kaivoja olacak. Müsabakada VAR'da aynı ülkeden Marko Liiva, AVAR'da da Joonas Jaanovits görev alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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