Galatasaray detayı maça damga vurdu: Fatih Terim'den Suudi Arabistan'a görkemli giriş
Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, ilk maçına Kral Kupası'nda çıktı. Çeyrek finalinde Al-Fayha'yı 2-1 yenen Terim'in takımı adını yarı finale yazdırdı. Tecrübeli teknik adam yeni takımının başındaki ilk galibiyetini de alırken, tribünlerde Galatasaray formalı taraftarların olması dikkat çekti.
Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Shabab'ın başına geçen teknik direktör Fatih Terim, ilk resmi maçına Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha'ya karşı çıktı.
GALİBİYETLE BAŞLADI, KUPADA TUR ATLADI
Çeyrek final mücadelesinde rakibini 2-1 mağlup eden Terim'in öğrencileri, bir üst tura yükselmeyi başardı. Ayrıca Terim, Suudi Arabistan kariyerinde açılışı galibiyetle yapmış oldu. Al-Shabab'a galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Daniel Podence ve 26. dakikada Aberazak Hamdallah kaydetti. Al-Fayha'nın tek golü ise 89. dakikada Mokher Al-Rashidi'den geldi.
GALATASARAYLILAR DA TRİBÜNDEYDİ
Fatih Terim'in Al Shabab'ın başındaki ilk maçına Galatasaray detayı damga vurdu. Terim'in galip ayrılığı karşılaşmada tribünlerde Galatasaray formalı taraftarların oluşu dikkat çekti.