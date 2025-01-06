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Galatasaray detayı maça damga vurdu: Fatih Terim'den Suudi Arabistan'a görkemli giriş

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Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, ilk maçına Kral Kupası'nda çıktı. Çeyrek finalinde Al-Fayha'yı 2-1 yenen Terim'in takımı adını yarı finale yazdırdı. Tecrübeli teknik adam yeni takımının başındaki ilk galibiyetini de alırken, tribünlerde Galatasaray formalı taraftarların olması dikkat çekti.

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Shabab'ın başına geçen teknik direktör Fatih Terim, ilk resmi maçına Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha'ya karşı çıktı.

GALİBİYETLE BAŞLADI, KUPADA TUR ATLADI

Çeyrek final mücadelesinde rakibini 2-1 mağlup eden Terim'in öğrencileri, bir üst tura yükselmeyi başardı. Ayrıca Terim, Suudi Arabistan kariyerinde açılışı galibiyetle yapmış oldu. Al-Shabab'a galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Daniel Podence ve 26. dakikada Aberazak Hamdallah kaydetti. Al-Fayha'nın tek golü ise 89. dakikada Mokher Al-Rashidi'den geldi.

Galatasaray detayı maça damga vurdu: Fatih Terim'den Suudi Arabistan'a görkemli giriş

GALATASARAYLILAR DA TRİBÜNDEYDİ

Fatih Terim'in Al Shabab'ın başındaki ilk maçına Galatasaray detayı damga vurdu. Terim'in galip ayrılığı karşılaşmada tribünlerde Galatasaray formalı taraftarların oluşu dikkat çekti.

Galatasaray detayı maça damga vurdu: Fatih Terim'den Suudi Arabistan'a görkemli giriş
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhasan haydaran:

SEÇİL ERZAN İYİ HABER. ??

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