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Galatasaray Derbisi Sonrası Muhabire Saldırı

Galatasaray Derbisi Sonrası Muhabire Saldırı
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Galatasaray'ın 2-1 kazandığı derbi maçın ardından stat dışında bir kişi, muhabir Emre Kaplan'a saldırdı. Kaplan hastaneye kaldırıldı ve saldırganın gözaltına alınması bekleniyor.

GALATASARAY'IN 2-1 üstünlüğü ile sona eren derbi maçın ardından stat dışında istenmeyen bir olay yaşandı. Stattan çıkış yapan bir şahsın Galatasaray'ı takip eden muhabirlerden Emre Kaplan'a sebebi anlaşılmayan bir nedenle yumruk attığı görüldü. Aldığı darbe sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Kaplan'ın röntgeni çekilirken, burnuna darbe aldığı ve yanağında açılma da olduğu bildirildi. Dikiş atılacağı belirtilirken, Emre Kaplan'ın şikayetçi olması üzerine yumruk atan şahısla ilgili gözaltı işlemi yapılması da bekleniyor.

Öte yandan saldırı nedeninin Emre Kaplan'ın sosyal medyasında yaptığı paylaşımdan kaynaklanabileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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