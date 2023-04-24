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Galatasaray derbisi öncesi Ghezzal şoku! Durumu tahmin edilenden kötü çıktı

Galatasaray derbisi öncesi Ghezzal şoku! Durumu tahmin edilenden kötü çıktı

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal'ın kasığında yırtık tespit edildi. Derbiyi kaçıracak olan Cezayirli futbolcu, sahalardan 1 ay uzak kalacak.

Beşiktaş'ın Hangikredi Ümraniyespor ile oynadığı maçta sakatlanan Rachid Ghezzal, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

1 AY YOK

NTV Spor'un haberine gör; Kasığında yırtık tespit edilen Cezayirli oyuncunun tedavisine başlandı. Ghezzal sakatlığı nedeniyle sahalardan 1 ay uzak kalacak.

Galatasaray derbisi öncesi Ghezzal şoku! Durumu beklenenden kötü çıktı

11 MAÇTA 2 GOL 3 ASİST

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 11 maçta görev alan Ghezzal 2 gol attı, 3 asist yaptı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Rachid Ghezzal Galatasaray Beşiktaş Spor Haberler

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