Galatasaray derbisi öncesi Ghezzal şoku! Durumu tahmin edilenden kötü çıktı

Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal'ın kasığında yırtık tespit edildi. Derbiyi kaçıracak olan Cezayirli futbolcu, sahalardan 1 ay uzak kalacak.

Beşiktaş'ın Hangikredi Ümraniyespor ile oynadığı maçta sakatlanan Rachid Ghezzal, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

1 AY YOK

NTV Spor'un haberine gör; Kasığında yırtık tespit edilen Cezayirli oyuncunun tedavisine başlandı. Ghezzal sakatlığı nedeniyle sahalardan 1 ay uzak kalacak.

11 MAÇTA 2 GOL 3 ASİST

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 11 maçta görev alan Ghezzal 2 gol attı, 3 asist yaptı.