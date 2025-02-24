Galatasaray Derbide Gol Atamadı: 33 Maçlık Seri Sona Erdi
Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı derbide 0-0 berabere kalarak 33 resmi maçlık gol atma serisini sonlandırdı. Son gol atamama durumu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 27 Ağustos 2024'te başladı.
Galatasaray, Fenerbahçe derbisiyle 33 resmi maç sonra gol atamadı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sahadan 0-0 sonuçla ayrılan sarı-kırmızılılar, 33 resmi karşılaşma sonra gol kaydedemedi. Son olarak 27 Ağustos 2024 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında gol atamayan Aslan, daha sonraki Süper Lig'de 21, UEFA Avrupa Ligi'nde 10 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere 33 maçta gol sevinci yaşamıştı.
Galatasaray'ın gol atma serisi, Fenerbahçe derbisinde sona erdi. - İSTANBUL