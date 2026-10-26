Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 2-1 yendi, saha içinde kavga çıktı

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Galatasaray ile Fenerbahçe derbisinin ardından saha içinde iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı derbiden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Maçın son düdüğünün çalışmasının ardından olaylar çıktı. Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu ve Galatasaraylı Roland Sallai arasında başlayan tartışmandan sonra diğer futbolcularından da olaylara karışmasıyla olaylar büyüdü. Tartışmalar bir süre sahada devem ederken, güvenlik güçleri kavgayı zorluklar ayırdı. Daha sonra futbolcular polis koridorunun arasında soyunma odasına girdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı