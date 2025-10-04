Haberler

Galatasaray'a şok üstüne şok! Direkt kırmızı yedi

Galatasaray'a şok üstüne şok! Direkt kırmızı yedi
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan derbide Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez, Beşiktaşlı futbolcu Rafa Silva'ya yaptığı hareket sonucu 34. dakikada kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Galatasaray, 10 kişi kaldı.

DAVINSON SANCHEZ OYUNDAN ATILDI

Beşiktaş'ın 1-0 önde götürdüğü karşılaşmanın 34. dakikasında Siyah-beyazlılar hücuma çok hızlı çıktı. Savunma arkasına sarkan Rafa Silva, ceza sahası içine yaklaştığı anda Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, Davinson Sanchez'e direkt kırmızı kart gösterdi.

SON 6 DERBİDE 6. KIRMIZI KART

Öte yandan, Davinson Sanchez'in kırmızı kartla oyun dışı kalmasının ardından Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki son 6 derbide 6. kırmızı kart çıkmış oldu.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZeki Anti:

Bütün eforlarını o maçta verdiyseniz siz iki maç oynayamayacak mısınız boş beleşler. Hepsi dökülüyor bir tanesi ayakta değil. Okan izin vermeye devam etsin, ne zaman bunu yapsa hep mağlup oluyor farkında mı değil gerçekten zekası mı yetersiz belli değil.

