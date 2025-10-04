Galatasaray'a şok üstüne şok! Direkt kırmızı yedi
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan derbide Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez, Beşiktaşlı futbolcu Rafa Silva'ya yaptığı hareket sonucu 34. dakikada kırmızı kart gördü.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Galatasaray, 10 kişi kaldı.
DAVINSON SANCHEZ OYUNDAN ATILDI
Beşiktaş'ın 1-0 önde götürdüğü karşılaşmanın 34. dakikasında Siyah-beyazlılar hücuma çok hızlı çıktı. Savunma arkasına sarkan Rafa Silva, ceza sahası içine yaklaştığı anda Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, Davinson Sanchez'e direkt kırmızı kart gösterdi.
Görüntü: BeIN SPORTS
SON 6 DERBİDE 6. KIRMIZI KART
Öte yandan, Davinson Sanchez'in kırmızı kartla oyun dışı kalmasının ardından Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki son 6 derbide 6. kırmızı kart çıkmış oldu.