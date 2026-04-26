Galatasaray, derbi için RAMS Park'a geldi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe derbisi için stadyuma geldi.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray saat 20.00'de evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı kafile, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılıp, müsabakanın oynanacağı stadyuma geldi. Aslan, taraftarlarının tezahüratları eşliğinde RAMS Park'a giriş yaptı ve maç saatini beklemeye başladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı