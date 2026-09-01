Galatasaray, Deniz Gül için Porto ile görüşmelere başladı
Galatasaray Kulübü, milli oyuncu Deniz Gül ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, milli oyuncu Deniz Gül ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Deniz Daniel Gül'ün transferi konusunda futbolcu ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol SAD ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Portekiz'in Porto takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, transfer görüşmelerini tamamlamak için bugün İstanbul'a gelecek.
Kaynak: AA