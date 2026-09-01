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Galatasaray, Deniz Gül için Porto ile görüşmelere başladı

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Galatasaray Kulübü, milli oyuncu Deniz Gül ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, milli oyuncu Deniz Gül ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Deniz Daniel Gül'ün transferi konusunda futbolcu ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol SAD ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Portekiz'in Porto takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, transfer görüşmelerini tamamlamak için bugün İstanbul'a gelecek.

Kaynak: AA
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