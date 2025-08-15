Galatasaray, Davinson Sanchez'in Sözleşmesini 2029'a Uzattı
Galatasaray, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez ile olan sözleşmesini 2028-2029 sezonu sonuna kadar uzattığını duyurdu. Bu uzatma, kaleci Günay Güvenç'in sözleşme yenilemesinin ardından gerçekleşti.
Sarı-kırmızılılar, kaleci Günay Güvenç'in ardından Davinson Sanchez ile de sözleşme yeniledi. Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Davinson Sanchez Mina'nın sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor