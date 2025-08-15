Galatasaray, Davinson Sanchez'in Sözleşmesini 2029'a Kadar Uzattı
Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in sözleşmesinin 2028-2029 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Sanchez, geçen sezon 44 maçta forma giyip 5 gol kaydetti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Davinson Sanchez Mina'nın sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır." denildi.
Geçen sezon 44 maçta forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 5 gol kaydetti.
