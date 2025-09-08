Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası
Hücum hattına alternatif bir golcü arayan Galatasaray'ın Mallorca'da forma giyen Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi ile ilgilendiği iddia edildi. Futbolcu menajeri Tahsin Koca, bu transferle ilgili, "Galatasaray, Süper Ligi iyi tanıyan bir santrfor alabilir. Vedat Muriqi'yi kiralık, satın alma opsiyonu ile istiyorlar.'' dedi.
Süper Lig devi Galatasaray'da Okan Buruk yönetiminde transfer çalışmaları devam ederken sakatlık ve formsuzluk ihtimallerine karşı alternatif bir golcü arayışı başladı. Bu doğrultuda gündeme sürpriz bir isim geldi.
GALATASARAY'DAN SÜRPRİZ: VEDAT MURIQI
Futbolcu menajeri Tahsin Koca, Galatasaray'ın La Liga ekibi Mallorca'da forma giyen Vedat Muriqi'i transfer etmek istediğini iddia etti.
''VEDAT'I KİRALIK İSTİYORLAR''
Radyospor'a konuşan Tahsin Koca, " Galatasaray, Süper Ligi iyi tanıyan bir santrfor alabilir. Bunu transfer görüşmeleri yaparken öğrendim. Vedat Muriqi'yi kiralık, satın alma opsiyonu ile istiyorlar. Akla yatkın ve olabilecek bir operasyon. Mallorca'nın zaten 4 tane santrforu var" dedi.
İSMİ DAHA ÖNCE DE ANILMIŞTI
Vedat Muriqi'in ismi geçmiş dönemde de Galatasaray ile anılmış ancak oyuncu Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Mallorca'da 2 karşılaşmaya çıkan Kosovalı santrfor, bu müsabakalarda 1 gol kaydetti.