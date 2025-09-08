Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası

Haberler

Hücum hattına alternatif bir golcü arayan Galatasaray'ın Mallorca'da forma giyen Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi ile ilgilendiği iddia edildi. Futbolcu menajeri Tahsin Koca, bu transferle ilgili, "Galatasaray, Süper Ligi iyi tanıyan bir santrfor alabilir. Vedat Muriqi'yi kiralık, satın alma opsiyonu ile istiyorlar.'' dedi.

Süper Lig devi Galatasaray'da Okan Buruk yönetiminde transfer çalışmaları devam ederken sakatlık ve formsuzluk ihtimallerine karşı alternatif bir golcü arayışı başladı. Bu doğrultuda gündeme sürpriz bir isim geldi.

GALATASARAY'DAN SÜRPRİZ: VEDAT MURIQI

Futbolcu menajeri Tahsin Koca, Galatasaray'ın La Liga ekibi Mallorca'da forma giyen Vedat Muriqi'i transfer etmek istediğini iddia etti.

''VEDAT'I KİRALIK İSTİYORLAR''

Radyospor'a konuşan Tahsin Koca, " Galatasaray, Süper Ligi iyi tanıyan bir santrfor alabilir. Bunu transfer görüşmeleri yaparken öğrendim. Vedat Muriqi'yi kiralık, satın alma opsiyonu ile istiyorlar. Akla yatkın ve olabilecek bir operasyon. Mallorca'nın zaten 4 tane santrforu var" dedi.

İSMİ DAHA ÖNCE DE ANILMIŞTI

Vedat Muriqi'in ismi geçmiş dönemde de Galatasaray ile anılmış ancak oyuncu Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Mallorca'da 2 karşılaşmaya çıkan Kosovalı santrfor, bu müsabakalarda 1 gol kaydetti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıZeki Anti:

Haberin doğru olmadığını düşünüyorum ama galatasarayın son yaptığı transferlere bakarsak her türlü saçmalığı yapabilir görünmesine de şaşmamak lazım.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfetih.1453.istanbul:

kakamisınız şakamısınız Allah akıl versin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Gelip 3.forvet mi olacak. Ama iş yapar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
